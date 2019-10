Orçamento de Câmara de Lobos aprovado sem votos contra

Sem votos contra e com a ausência do CDS, foi hoje também aprovado o Orçamento Municipal de Câmara de Lobos para 2020. Ligeiramente inferior ao orçamento deste ano, a proposta de 20,7 milhões de euros de valor global apresentada pelo executivo presidido por Pedro Coelho foi aprovada apenas pela maioria PSD (5), tendo o único eleito do PS optando pela abstenção. Ausente da Região, o vereador do CDS acabou por não participar na reunião desta quinta-feira.

O próximo orçamento para o terceiro mais populoso município da Região emagrece 1% comparativamente ao que ainda está em vigor, mas reserva mais de metade do valor orçamentado (10,5 milhões de euros) para investimentos.

Trata-se de um orçamento “na linha dos orçamentos apresentados desde 2014”, recorda Pedro Coelho. Na opinião do autarca social-democrata o mesmo “reflecte visão e estratégia para o concelho”, onde um dos grandes investimentos a realizar nos próximos anos é a requalificação da frente-mar e do centro histórico, obra estimada em mais de 6 milhões de euros, reflectida no Plano Plurianual de Investimentos da autarquia câmara-lobense.