Orçamento da Ponta do Sol para 2020 foi esta tarde aprovado com os votos favoráveis do PS e CDS e abstenção do PSD. São 7 milhões de euros inscritos , valor semelhante ao do orçamento einda em vigor. Sem maioria, o executivo socialista de Célia Pessegueiro contou com o voto favorável do CDS, que só não se revelou determinante porque o principal partido na oposição. o PSD, absteve-se.