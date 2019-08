“O PS tem legítimas pretensões de vencer as eleições regionais e formar governo. Fazer acontecer na Madeira a alternância democrática há muito tempo desejada”, afirmou Paulo Cafôfo, candidato do PS â presidência do Governo Regional da Madeira, no início do discurso que profere na sessão de encerramento da conferência do Partido Socialista Europeu, onde entre os presentes, está também António Costa, secretário-geral do Partido Socialista.

Em relação às políticas europeias, Cafôfo exije “uma postura mais pro-activa e não recativa”, lembrando também que “hoje as prioridades são outras. O tempo é outro”, para concretizar que “o modelo assente nas obras públicas está ultrapassado e tem de ser revisto”.