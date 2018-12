O Governo do PS “é míope e falta ao respeito aos madeirenses”

O deputado Paulo Neves fez durante a tarde desta quarta-feira a declaração política do PSD, na Assembleia da República. O tema foi ‘A forma de governar do PSD em relação ao PS. O exemplo da Madeira” e o deputado eleito pelo círculo madeirense afirmou que “o governo do PSD na Madeira tem feito tudo o que prometeu que iria fazer e tem feito muito mais”.

“Tem feito muitas coisas que eram da inteira responsabilidade do Governo da República do PS, mas este recusa-se a cumprir com aquilo que promete e com aquilo que é sua obrigação fazer”, acusou o social-democrata.

O deputado madeirense deu o exemplo da mobilidade marítima afirmando que “quem pagou o ferry foi o Governo da Madeira”, tal como o helicóptero, afirmando igualmente que “quem pagou foi o Governo da Madeira”.

Em relação ao Novo Hospital, Paulo Neves acusou o Governo do PS tomar como seu edifícios que são da Região. Paulo Neves falou numa “miopia e falta de respeito do PS e relação à Madeira”, dando vários exemplos daquilo que considerou serem formas diferentes de governar do PS, a nível nacional, e do PSD na Madeira.

“Na Madeira a dívida está a diminuir e não há cativações na área da Saúde e noutras áreas sociais. Na Madeira a redução dos passes sociais é para todos. Já a nível nacional assiste-se a ‘Orçamentos de fantasia’ cheios de cativações escondidas em áreas de enorme importância social como na segurança, saúde, políticas sociais, ensino e transportes públicos”, enumerou Paulo Neves.

O deputado do PSD-Madeira concluiu afirmando que neste momento “assiste-se à falência do Estado, a nível nacional, onde ele é mais necessário”.