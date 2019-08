Nuvens e aguaceiros ensombram dia quente na Madeira esta terça-feira

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 27 de Agosto, o céu apresentará períodos grande nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas a partir da tarde.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) de nordeste e as temperaturas deverão oscilar entre os 21ºC de mínima e os 26ºC de máxima.

De realçar que, segundo o IPMA, o arquipélago da Madeira apresenta hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta.

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte são esperadas de nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, ondas de sueste inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.