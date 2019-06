Nuvens, chuviscos e algum vento ‘arrefecem’ estado do tempo

A partir de hoje o tempo promete mudar, devendo apresentar-se nos próximos dias mais careta e menos quente. O regresso das nuvens e a possibilidade de alguns aguaceiros, juntamente com algum vento à mistura, fará arrefecer a temperatura do ar... e alguns ânimos. A culpa da significativa alteração no estado do tempo previsto para o Arquipélago da Madeira, pelo menos até ao próximo fim-de-semana, é da acção conjunta do Anticiclone dos Açores e de uma vasta depressão formada junto ao Reino Unido.

O tempo de autêntico Verão que caracterizou a transição de Maio para Junho dá tréguas, para já!

A previsão para os próximos dias, segundo Victor Prior, Delegado Regional do IPMA na Madeira é de “períodos de céu temporariamente muito nublado e a possibilidade de ocorrerem aguaceiros em geral fracos”, sobretudo hoje e na sexta-feira, dias “associados a linhas de instabilidade”. O meteorologista faz também saber que nas regiões montanhosas, em especial a partir de amanhã, quarta-feira, “as temperaturas mínimas e máximas diárias deverão baixar acentuadamente, cerca de 4 a 5ºC a mínima e 6 a 9ºC a temperatura máxima”.

O fim deste ciclo de dias quentes começa a ser sentido já hoje. As temperaturas do ar que quase ‘sufocaram’ o fim-de-semana, ontem ainda continuaram altas, mas a partir de hoje vão abrandar, podendo cair, até domingo, para registos máximos na ordem dos 22ºC, enquanto as mínimas deverão recuar até aos 17ºC. Tanto no Funchal como em Porto Santo.

O que não muda muito é o vento que “será em geral fraco (inferior a 15 km/h)” passando a moderado (15 a 35 km/h), logo a partir do fim da tarde, e a partir de sexta-feira, “ao início da manhã, em especial nas regiões montanhosas e na Ponta de São Lourenço”, assinala o responsável do IPMA no Funchal.

Esclarece que esta mudança no estado do tempo no Arquipélago da Madeira deve-se essencialmente à influência conjunta “do Anticiclone dos Açores, centrado a oeste do Arquipélago dos Açores e de vasta depressão a norte ou sobre as ilhas Britânicas”.

Apesar da influência que o vento incide sobre o estado do mar, “a altura significativa das ondas deverá variar entre 0,5 m e 2,0 m”, concretiza.