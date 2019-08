Nuvens a norte e sol a sul da Madeira

É mais um dia ‘dividido’ entre as nuvens e o sol. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira, 14 de Junho, será marcada por períodos de céu muito nublado nas vertentes norte da ilha da Madeira, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos ao final da tarde.

Para a zona sul, o cenário muda de cor, com céu azul, poucas nuvens e sol.

De acordo com o IPMA, a Madeira é uma das regiões do país que está hoje com nível 10 de risco à exposição ultravioleta, o segundo mais grave de uma escala que varia entre 1 e 11, recomendando a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

De resto, o vento será moderado (20 a 30 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) e com rajadas até 65 km/h, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas.

Haverá uma pequena subida da temperatura máxima nas zonas montanhosas.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 a 1,5 metros, sendo inferiores a 1 metro na parte oeste.

Temperatura da água do mar: 22/24ºC