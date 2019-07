Novo Savoy multado por funcionar sem licença. A notícia faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 20 de Julho. Para a Câmara do Funchal, a unidade hoteleira, que já recebe alguns hóspedes e acolhe eventos, ainda está em fase de construção. O Proprietário alega “prática comum” destinada a testar equipamentos e a treinar trabalhadores. Um trabalho que pode encontrar na página 5.

Em grande plano está o Festival Summer Opening 2019 que abriu ontem as portas no Parque de Santa Catarina com lotação esgotada. A juventude encheu o parque de energia e hoje há mais concertos e nova previsão de enchente.

Noutra matéria, as alterações ao subsídio de mobilidade social aprovada ontem motiva novo alerta da Easyjet. A Companhia já está a analisar, a nível jurídico, as implicações da votação de ontem na Assembleia da República.

As listas do PSD às Regionais de 22 de Setembro é outro dos temas em destaque na primeira página do DIÁRIO que revela nove certezas na lista do PSD. Miguel de Sousa não faz parte dos planos de Albuquerque, Rui Abreu e Rubina Leal dificilmente serão candidatos.

Em Santana, um casal venceu o 2.º prémio do Euromilhões. Uma notícia que pode encontrar na página 40.

Estas e outras notícias estão em destaque na edição impressa do seu DIÁRIO.

Siga ainda a actualidade informativa dos principais temas regionais, nacionais e internacionais na nossa plataforma digital, através do ‘site’ www.dnoticias.pt

Bom fim-de-semana!