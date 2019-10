“Nós somos mais felizes quando tomamos as opções de vida mais acertadas”, diz Jorge Carvalho

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, esteve presente na primeira actividade do Centro de Química da Madeira (CQM), no âmbito do projeto Bridging the Gap®, levada a efeito esta manhã na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol (EBSPS).

Elogiando a disponibilidade e a visão do CQM em estabelecer uma maior proximidade da ciência com a comunidade em geral e com as escolas em particular, o governante com a tutela da Ciência e da Tecnologia sublinhou a importância do conhecimento da tomada de decisões. “Nós somos mais felizes quando tomamos as opções de vida mais acertadas e para as tomarmos devemos estar bem informados e o melhor capacitados possível. Neste caso, trata-se de contactar e saber melhor o que é isto de ser cientista, de perceber e demonstrar o seu conceito. No fundo, compreender que, quando se fala de ciência, não estamos a falar de coisas esquisitas e complicadas, mas sim de algo perfeitamente materializável e, quiçá, algo que pode muito bem ser uma opção de vida”, realçou Jorge Carvalho, reiterando a ideia de felicidade assente em alicerces bem construídos.

“Quando falamos hoje de competências no final da escolaridade obrigatória e das diferentes literacias que devem ser proporcionadas aos nossos alunos, este é um exemplo efectivo de mais uma possibilidade, de mais um contexto, de mais um contacto proporcionados aos alunos para que possam conscientemente tomar as melhores decisões e as melhores opções, no contexto daquele princípio que procuramos no nosso quotidiano que é o de sermos felizes”, concluiu.

Até à próxima quarta-feira (dia 23), cerca de 240 alunos do 7.º ao 11.º ano de escolaridade da EBSPS terão oportunidade de executar diversas actividades experimentais, assistir e participar em palestras da área da Química e Bioquímica. Trata-se de um novo formato do Bridging the Gap®, iniciado pelo CQM em 2015, que se pretende levar a outros estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira.