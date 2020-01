Depois de uma prestigiada Escola Secundária do Funchal ter inaugurado uma ‘sala do futuro’ através da assinatura de um protocolo de cooperação entre a instituição de ensino e um importante grupo económico regional, o partido NÓS, Cidadãos! questiona o líder do Governo Regional sobre a promessa feita há quase um ano em relação a esta matéria.

“Faz no próximo mês de Fevereiro que foi inaugurada a primeira ‘sala do futuro’ e, nessa ocasião, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou que queria que a Madeira tivesse “na vanguarda do ensino” e que “a ideia passa por ter três a quatro salas do futuro, em breve, noutras escolas da Região Autónoma”, recorda Miguel Costa, membro da Comissão Política Nacional do NÓS, Cidadãos! e deputado municipal na CMF.

Perante estas afirmações, e confrontando-as com a realidade, o NÓS, Cidadãos! pergunta ainda ao Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, “onde estão as outras três ou quatro salas do futuro criadas pelo seu executivo”.

Miguel Costa entende que cada escola do 2.º e 3.º ciclos deveria ter pelo menos uma sala do futuro “uma vez que é preciso desenvolver nas nossas comunidades escolares modernas, duradouras e sustentáveis formas de ensino, promotoras da melhoria das aprendizagens dos alunos”.

Lamenta que o importante investimento público em Educação “parece não ser uma das prioridades do actual Governo Regional, apesar de Miguel Albuquerque dizer que “2020 será o ano decisivo para o ensino na Madeira”, ao invés de “outras obras públicas que custam milhões de euros ao erário público”.