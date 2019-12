Noite do Mercado do Funchal obriga a alterações de trânsito na cidade

A poucas horas do arranque da tradicional Noite do Mercado do Funchal, que traz à cidade uma multidão de gente dos vários pontos da ilha, a festa obriga a mudanças no trânsito da cidade.

Desta forma, segundo um edital da Câmara Municipal do Funchal, até às 18 horas de amanhã, 24 de Dezembro, as Ruas da Boa Viagem, Latino Coelho e Santa Maria estarão encerradas ao trânsito automóvel, não sendo possível estacionar nestas artérias devido à venda de produtos agrícolas. O mesmo acontece com a praça de táxis existente na Rua Latino Coelho que será desactivada durante este período.

Na Rua Dr. Fernão de Ornelas, o trânsito será interrompido a partir das 17 horas de hoje, dia 23, até às 9h30 do dia 24.

O mesmo acontece entre as 17 horas de hoje e as 7h de amanhã, nas imediações do Mercado dos Lavradores, nomeadamente na Rua 31 de Janeiro (a sul da ponte do Bettencourt), Rua dos Profetas, Rua Brigadeiro Oudinot, Rua Visconde do Anadia (a sul da Ponte do Carmo), Rua da Infância, Rua da Casa da Luz, Rua de Santa Maria, Rua do Hospital Velho, Rua Latino Coelho Boa Viagem, Rua do Ornelas, Rua do Arcipreste e Rua D. Carlos I, estando esta última acessível a partir das 21 horas, apenas a moradores e ao Hotel Porto Santa Maria.

A Avenida Arriaga e a Rua do Aljube ficarão restritas à circulação automóvel a partir das 21 horas de hoje.

A CMF informa ainda que o acesso automóvel aos moradores da Rua da Infância, Rua do Ornelas e Rua Jaime Moniz será feito pela Praça do Tenerife, no sentido inverso ao trânsito, sob a coordenação da Polícia de Segurança Pública.

Os condicionamentos ao trânsito automóvel verificam-se até à manhã do dia 24 de Dezembro, devido aos trabalhos de limpeza da Autarquia que vai obrigar a mais alguns condicionantes, a saber:

- As viaturas provenientes da Via 25 de Abril (antiga Cota 40) e Rua 5 de Outubro, que queiram aceder à avenida do Mar, serão canalizadas na Praça da Autonomia para a faixa Norte da Avenida do Mar em direcção à Rotunda Sá Carneiro.

- Quem circular no túnel do campo da Barca será reencaminhado para a Rua Brigadeiro Oudinot, Rua Dr. Pestana Júnior e Rua Conde Carvalhal.

- A circulação na faixa sul da Avenida do Mar será permitida apenas para acesso ao parque de estacionamento, ao hotel e a moradores.

- O trânsito automóvel na Rua Bela de São Tiago funcionará no sentido descendente, sendo canalizado em direcção à Travessa João Caetano, Rua D. Carlos I, Rua Artur Sousa Pinga, Praça da Autonomia e Avenida do Mar em direcção à Rotunda Sá Carneiro.

Terminais dos transportes públicos

Também no dia de hoje, a partir das 17 horas, os terminais dos transportes públicos mudam de sítio. A Horários do Funchal terá terminais no Ed. 2000, Escola Cristóvão Colombo, Rua 31 de Janeiro, norte da ponte do Bettencourt, Rua da Ribeira de João Gomes, campo da Barca e Rotunda Santiago Menor.

A Companhia de Carros de São Gonçalo terá terminais na Rua do matadouro e Rua Dr. Pestana Júnior (Campo da Barca).

Os terminais da SAM situam-se no Ed. 2000, Rua Visconde Anadia, junto ao IVBAM, e Campo da Barca

Já a Rodoeste terá no campo da barca, Ed. 2000 e Avenida Sá Carneiro, próximo à discoteca Vespas.

Por fim, a Empresa de Automóveis do Caniço terá terminais na Rua Visconde Anadia (junto ao IVBAM).