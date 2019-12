Não houve vencedores do primeiro prémio no concurso 103/2019 do Euromilhões desta noite de Natal.

A chave sorteada hoje, é composta pelos números 03 - 11 - 13 - 14 - 47 e pelas estrelas 03 e 06 e em Portugal saiu um dos quatro terceiros prémios, no valor de 55 mil euros.

Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 25 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Na próxima sexta-feira há 38 milhões de euros em jogo.