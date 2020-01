Nenhum dos 1.712 votos da Madeira contou nas eleições do PSD

O presidente do conselho de jurisdição nacional do PSD, Nunes Liberato, anunciou, esta noite, que nenhum dos 1.712 votos depositados nas urnas das secções da Madeira foi contabilizado no resultado nacional das eleições para a nova liderança.

O responsável justificou esta decisão com a verificação de uma “desconformidade” existente entre o número de pessoas que votaram na Madeira (1.712) e o daquelas que constavam do caderno eleitoral (104).

Segundo um regulamento de quotizações aprovado pelo Conselho Nacional do partido em Novembro, o pagamento das mesmas só poderá ser feito por multibanco (através de referência aleatória), cheque, vale postal (apenas autorizado para militantes com 60 anos ou mais), débito directo, cartão de crédito ou MB Way. A maioria dos militantes na Madeira paga as quotas directamente na sede regional, sendo que apenas 104 cumprem os requisitos do novo regulamento.