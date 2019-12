Mulheres Socialistas alertam para falta de estratégia para integrar sem-abrigo

As Mulheres Socialistas promoveram, nesta manhã de 22 de Dezembro, uma iniciativa, na rua da Alfândega, no Funchal, que serviu para abordar a questão das pessoas em situação de sem-abrigo.

Na ocasião alertaram para aquilo que consideram ser a “falta de uma estratégia em matéria prevenção para com as pessoas em situação de sem-abrigo por parte do Governo Regional”. O grupo defende uma estratégia de prevenção que vise a integração destas pessoas na sociedade.

“Nós, mulheres socialistas, temos debatido e acompanhado todo o debate que tem decorrido, nestas últimas semanas, na Assembleia da República, relativamente às pessoas que se encontram em condição de sem-abrigo”, começou por referir a deputada Marta Freitas, porta-voz do grupo, destacando a garantia deixada pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que anunciou que será contemplado no Orçamento de Estado 7.5 milhões de euros para a resolução desta matéria, que se irá focar, essencialmente, no alojamento urgente e no reforço das equipas de trabalho.

No entanto, Marta Freitas aponta que “é essencial também que haja um trabalho de coordenação entre os Municípios e o Governo Regional, numa estratégia que vise a integração e igualdade de oportunidade das pessoas em condição de sem-abrigo”.

“No contexto regional, cabe ao Governo Regional implementar essa estratégia. O que nos deparamos é que as intervenções nesta matéria têm sido essencialmente em situações de emergência”, explicou, salientando que o trabalho ao nível de prevenção por parte do Governo Regional está a ser “moroso”.

A parlamentar defende assim que “a prevenção é essencial na resolução e integração das pessoas em condição de sem-abrigo, porque este é um problema multidimensional, que exige um trabalho continuo, no sentido de uma garantia da habitação, no sentido de igualdade de acesso ao mercado de trabalho e a outras áreas determinantes na sociedade”. “Para isso é preciso haver um acompanhamento contínuo e uma estratégia de prevenção”, frisou.

Em contrapartida, a deputada notou que “essa articulação com as autarquias tem sido pouco procurada por parte do Governo Regional” e elogiou o “trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal do Funchal no que respeita ao levantamento das situações existentes e na resposta em articulação com as associações”.

“Não deveremos desperdiçar este trabalho, deverá sim, haver realmente um reforço nesta articulação para que haja uma rentabilização dos recursos e para que não haja duplicação dos esforços e que, realmente, se possa combater esta situação de aparecimento de mais pessoas em condição de sem-abrigo, que tem sido crescente na Região e que nos preocupa extremamente”, reiterou.

“Uma estratégia de prevenção é o caminho para a resolução deste flagelo social”, concluiu.