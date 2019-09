Movimento rotário aposta em alunos com mérito

O Rotary Club Machico-Santa Cruz marca o recomeço da actividade pós férias com a atribuição de bolsa de estudo à aluna Lisandra Perestrelo, que está no 3.º ano do curso de Comunicação e Media em Leiria, que se destacou pelo bom aproveitamento escolar, mas, também, por evidenciar comprovadas carências sociais.

O acto de entrega deste apoio e estímulo académico, por parte do movimento rotário, aconteceu no âmbito da reunião semanal da entidade, que decorreu no dia 3 de Setembro, no Hotel Four Views, no Caniço.

O momento simbólico de entrega da bolsa de estudo serviu para realçar “o apoio consistente a estudantes que, desde 1984, data da fundação do Rotary Club Machico-Santa Cruz, tem beneficiado dos apoios e das bolsas de estudo do clube”.

Na ocasião, António Trindade, presidente do clube neste ano rotário, fez questão de realçar que “Rotary apoia a educação e a alfabetização, e o caso das bolsas de estudo, a estudantes com mérito e com carências sociais comprovadas, é uma aposta clara no futuro”.

“A bolsa de estudo de Rotary é um estímulo ao profissionalismo com ética, e um desafio aos estudantes beneficiados a ficarem ligados a Rotary e a serem testemunhos da conduta rotária na sua vida pessoal e profissional”, vincou.

Por seu turno, o momento serviu para a beneficiária falar sobre o desempenho do ano lectivo transacto e disponibilizar-se a colaborar com o clube, colocando os seus conhecimentos ao serviço dos projectos de Rotary Machico-Santa Cruz.

“Estou grata pelo importante que é uma grande ajuda para as deslocações para o Continente e para assegurar as propinas, pela importância que tem na minha vida académica tenho a responsabilidade de contribuir com Rotary no que sei e posso”, afirmou Lisandra Perestrelo.

As bolsas de estudo e prémios escolares da Rotary Club Machico-Santa Cruz são resultado das quotas dos associados, de eventos de angariação de fundos e de apoios de entidades que congregam nos seus valores a responsabilidade social.