Miss Queen Madeira 2019 participa na Festa da Flor em Jersey

Andreia Garanito, Miss Queen Madeira 2019, irá desfilar na capital de Jersey na próxima semana a convite dos organizadores do evento designado ‘Batalha das Flores’.

É um dos maiores eventos realizados na Ilha do Canal que este ano conta com a presença da Miss Queen Madeira 2019, sendo uma forma de reconhecimento e de celebração do estreitar laços entre Jersey e Madeira na Batalha das Flores.

Andreia Garanito participa em dois desfiles que irão percorrer as ruas de St. Helier no dia 8 e 9 de Agosto. Os eventos contam com o apoio da secretaria regional Educação e das Comunidades Madeirenses e da comunidade Madeirense em Jersey.