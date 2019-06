Mindfulness antes dos exames na Escola Francisco Franco

A escola Secundária de Francisco Franco vai disponibilizar mini sessões de Mindfulness para alunos, focadas na gestão do stress dos exames, durante a primeira fase dos Exames Nacionais que se inicia no próximo dia 17, segunda-feira e se prolonga até 27 de Junho.

Orientadas pelo professor Nuno Ribeiro, as mini sessões decorrem entre as 8h30 e as 9 horas, no Ginásio central da escola, precisamente antes do começo das provas.

De acordo com o monitor destas sessões, apesar de os alunos se esforçarem com as melhores das intenções e objectivos no seu estudo e preparação para as provas, muitas vezes a ansiedade em relação aos exames e a pressão para serem bem-sucedidos podem ser um entrave nos seus bons resultados. Este stress é real, fazendo com que os jovens reajam de diversas maneiras que sabotam a sua capacidade para mostrar tudo o que sabem e darem o seu melhor.

A realização destas sessões antes dos exames nacionais fica a dever-se ao pedido de vários alunos que no decurso deste ano lectivo frequentaram com regularidade o clube de Mindfulness da Francisco Franco.