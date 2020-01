Miguel Silva Gouveia inaugura cobertura do campo de jogos da Visconde Cacongo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, inaugurou, esta manhã, a nova cobertura do campo de jogos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Pré Escolar Visconde Cacongo, em Santa Maria Maior. Um investimento da autarquia de 84 mil euros.

Miguel Silva Gouveia referiu, na ocasião, que “esta obra foi resultado da proposta vencedora do último Orçamento Participativo Municipal, um projecto que envolveu, nas várias fases do processo, toda a comunidade educativa, e é com grande satisfação que hoje vemos esta obra concluída e ao serviço destas crianças, que agora podem, ao longo de todo o ano, desfrutar deste polidesportivo”.

“Neste momento, dos cinco projectos vencedores do segundo Orçamento Participativo, temos três já concluídos, um está em obras, que é o agrupamento de Escoteiros, e resta a cobertura do polidesportivo da Escola Ribeiro Domingos Dias, que tendo ultrapassado o teto máximo de 100 mil euros, não podia ser executada ao abrigo do Orçamento Participativo e teve de ser incluído em sede de Orçamento Municipal, que infelizmente foi chumbado”, acrescentou o presidente.

O autarca lamentou ainda que o chumbo do Orçamento Municipal possa prejudicar alguns dos projectos vencedores. “Apesar dessa condicionante tentaremos ainda este ano levar essa obra para o terreno”, garantiu Miguel Silva Gouveia.

“A nossa resposta é dada com trabalho, essa é a melhor forma de responder a quem tenta boicotar a Câmara Municipal do Funchal e hoje podemos ver aqui os resultados dos compromissos que assumimos, um projecto que já é uma realidade, em benefício da comunidade e para usufruto de todos os funchalenses”, concluiu.