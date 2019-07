Miguel Silva Gouveia entregou habitação social a nova inquilina

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, entregou hoje, na companhia da vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Habitação Social no Funchal, a chave de uma moradia T2 a uma nova inquilina com carências habitacionais graves.

O autarca registou, na ocasião, “o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo actual executivo neste campo”.

“A recuperação e novas atribuição de moradias tem sido uma ferramenta importante em prol do bem-estar e da qualidade de vida dos nossos munícipes mais carenciados, e continuaremos a valorizar a habitação como um direito fundamental dos funchalenses”, disse.

O actual Executivo criou, pela primeira vez na história da autarquia, um regulamento que veio definir os critérios para a atribuição de habitação social no município e, desde 2013, já foram atribuídas cerca de 70 novas moradias a famílias do concelho. Consoante as vagas que vão surgindo no parque habitacional existente, os critérios para atribuição variam desde a degradação da respectiva habitação, até à condição socioeconómica dos munícipes, com peso para casos de doença crónica desabilitante, idade avançada ou violência doméstica, entre outros.