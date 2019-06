Miguel Silva Gouveia destaca trabalho da Ordem dos Engenheiros Técnicos na Macaronésia

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu esta manhã, nos Paços do Concelho, o Presidente do Conselho Directivo Regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos na Madeira, José Francisco Gil, para a tradicional apresentação de cumprimentos.

Miguel Silva Gouveia ficou a conhecer o recente projecto da entidade, chamado

Associação de Engenharia da Macaronésia, que foi criado em 2018, juntamente com a Secção Regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos dos Açores e de Cabo Verde, e que tem como objectivo a discussão e partilha de conhecimentos técnicos comuns aos arquipélagos da Macaronésia.

O autarca congratulou o projecto e sublinhou a importância da partilha de competência e conhecimentos como “motor para a evolução das nossas comunidades atlânticas. Somos muitas vezes limitados pela nossa condição ultraperiférica, daí ser fundamental cruzarmos as nossas áreas de saber, e contribuir activamente para a produção de conhecimento, de modo a transcendermos as nossas circunstâncias”, frisou, tendo desejado “sucessos futuros ao projecto” e disponibilizado todo o apoio e colaboração da Autarquia para o efeito, dentro daquelas que são as competências municipais.