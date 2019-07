Miguel de Sousa diz que Alberto João é o “herói da Autonomia”

O deputado Miguel de Sousa centrou o discurso na sessão solene do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses na conquista da Autonomia para dizer que “o PSD na Madeira foi a força política decisiva na afirmação da nossa vontade de caminharmos pelo nosso próprio pé”. Acusando que “hoje há mais separatistas em Lisboa do que na Madeira”, Miguel de Sousa sublinhou que “para o PSD é indiscutível que a liderança política de Alberto João Jardim foi decisiva não só para a conquista, como para a consolidação da Autonomia. Não há feitos históricos sem heróis, a Autonomia tem o seu”. E salientou “que é preciso repetir , principalmente aos jovens, que a liberdade, a democracia e a Autonomia não existiram sempre”.

Miguel de Sousa atirou várias culpas para a República e para o Governo de António Costa, e disse que hoje é o PSD que utiliza o discurso tradicionalmente veiculado pela esquerda: “Aos pequenos e honestos cidadãos nada é facilitado e perdoado”.

O deputado social-democrata falou sobre o subsídio de mobilidade, dizendo que “a verdade é que a TAP faz o que quer”. Miguel de Sousa acusou mesmo: “E se for muito má uma qualquer sua decisão o máximo a esperar é um comentário do Ministro dos Transportes e outro do Primeiro-Ministro. São dois inúteis que nada mandam a não ser nas suas palavras ocas de responsabilidade”.

Dissertanto sobre a governação regional dos últimos 40 anos, o deputado do PSD lembrou que é o político há mais tempo em funções na Madeira e deixa um aviso: “Não contem com silêncio da minha parte”.