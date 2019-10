Miguel Albuquerque visita nova lota do Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita na próxima segunda-feira, dia 21 de Outubro, as obras de construção da nova lota do Funchal.

A obra, orçada em mais de 4 milhões de euros (4.870.805,165 de euros, com IVA), aos quais acresce cerca de 1,5 milhões de euros para a aquisição de equipamentos, deve estar concluída no Verão de 2020.

Recorde-se que a obra de reabilitação da lota do Funchal prevê um investimento a fundo neste edifício, que se encontrava degradado, impossibilitando as melhores condições para os funcionários e para os utentes, sobretudo ao nível de peixe descarregado na lota.

O piso zero será destinado aos espaços de funcionamento da lota, que serão complementados com uma zona administrativa e uma zona de descarga e pesagem de pescado.

Quanto ao piso superior, servirá para acolher as instalações da Direcção Geral de Investigação, onde se vão desenvolver os vários laboratórios.

“A qualidade da conservação do pescado deverá ser, assim, assegurada com todo este investimento, que vai dotar a Região de melhores condições no que toca a sector da pesca”, sublinha o executivo.

O edifício sofrerá ainda um melhoramento estético, no sentido de o tornar “mais apelativo e mais inserido na dinâmica citadina funchalense”.