Miguel Albuquerque em Lisboa para arraial

Realiza-se amanhã e está esgotado o Arraial de Estudantes Madeirenses em Lisboa, uma iniciativa promovida pelo Governo Regional com o apoio da Casa da Madeira de Lisboa, agendada para o Sunset Destination Hostel, no Cais do Sodré. A esta duas entidades juntam-se algumas empresas privadas na promoção do evento, de entrada gratuita, que esteve sujeito a inscrição e cuja lista de acessos já fechou.

O arraial começa pelas 18h30 e termina pelas 23 horas, tem como objectivo promover o convívio entre madeirenses que estudam na capital. Além da animação, a organização promete “gastronomia típica da Região”. Lá, adianta, não vai faltar a espetada, o bolo do caco, a carne de vinho e alhos, a poncha e o bolo de mel.

A organização anuncia a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.