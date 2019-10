Miguel Albuquerque efectua pagamentos do IDE a empresas madeirenses

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, na próxima segunda-feira, dia 4 de Novembro, pelas 15 horas, no salão nobre do edifício do Governo Regional, à cerimónia de pagamentos do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) a candidaturas formuladas por empresas madeirenses.

A cerimónia alude a pagamentos referentes a Agosto de 2019 e serão entregues verbas num montante global de 2,38 milhões de euros, dos quais 357 mil euros de comparticipação do Orçamento da Região Autónoma da Madeira e 2,03 milhões de comparticipação comunitária.

No total serão 53 projectos. Destes, 45 do SI de apoio ao Funcionamento, no montante global de 1,27 milhões de euros e oito projectos no âmbito do SI de apoio ao Investimento, orçados em 1,22 milhões de euros.

Relativamente aos oito projectos de apoio ao investimento, um é no âmbito do Valorizar 2020, três inserem-se no Empreender 2020, um é do PROCiência e três referem-se ao Internacionalizar 2020.

Sublinhe-se que todos os apoios aprovados e concedidos ao abrigo dos sistemas de incentivos são transversais e abrangem todos os concelhos da região. Até à data, o número total de projectos aprovados ascende a 3255 e o valor já pago ascende a 87,96 milhões de euros.