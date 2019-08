Mercedes escolhe a Madeira para produção para o universo feminino

‘She’s Mercedes’, uma publicação da marca automóvel alemã dedicada ao universo feminino, escolheu a Madeira como palco de uma entrevista e reportagem com a fotógrafa e blogger austríaca Marion Vicenta Payr e que serve também para a promoção do novo modelo CLA.

A produção promove vários pontos da Madeira através da fotografia e Marion Vicenta Payr elege os três locais que mais apreciou visitar: a floresta junto ao Posto Florestal do Fanal, a praia da Ribeira da Janela e a vista do Miradouro da Ponta do Rosto (Caniçal). A entrevista pode ser consultada na íntegrada no site da revista She’s Mercedes.