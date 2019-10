‘Mercado de Usados’ já arrancou no Madeira Tecnopolo

O secretário regional da Economia esteve presente, esta tarde, na inauguração da 2.ª edição do ‘Mercado de Usados’ organizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF-CCIM) em parceria com a Mesa da Secção Multimarcas do sector automóvel, a decorrer no Madeira Tecnopolo.

Rui Barreto constatou uma “forte adesão por parte das empresas do sector” e enalteceu a iniciativa que “deve continuar pois constitui uma montra para os clientes e fomenta o comércio de automóveis na Região”, reiterou.

O governante recordou que “no ano passado, dois em cada três automóveis vendidos na Madeira, eram veículos usados” e, por isso, “há uma grande expectativa por parte das empresas multimarcas e concessionárias que durante o mercado sejam efectuadas muitas vendas”.

O Secretário da Economia reconhece a importância de eventos com este “porque há muitas pessoas que encontram neste tipo de mercados uma janela de oportunidade para adquirir um carro, com boas garantias e em stands que estão certificados”.

A iniciativa da ACIF prolonga-se até ao próximo domingo e conta com cerca de 150 viaturas que estarão à venda ao longo dos próximos 4 dias.