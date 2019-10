Mercado de Usados da ACIF com 150 automóveis e aposta na qualidade

A ACIF apresentou, esta manhã, a segudna edição do ano do Mercado de Usados que decorre, entre amanhã (dia 30) e domingo (3 de Novembro), no Madeira Tecnopolo e que deverá apresentar 150 viaturas de nove empresas.

Jorge Viega França, presidente da associação comercial destaca o facto de haver a possibilidade de realização de test-drives e “financiamento na hora”, garantido por uma instituição de crédito.

Para venda, a estarão automóveis usados com preços que variam entre os 2.000 e os 80.000 euros, com garantia de dois anos.

Duarte Reis, da Mesa de Multimarcas de Automóveis e Reparadores Independentes destaca a “boa aceitação” dos madeirenses, com clientes a aguardarem pela feira de usados. Num mercado com muita concorrência, reconhece que pode haver “empresas a mais”, mas garante que “quem tiver qualidade” consegue manter o negócio.

Duarte Reis não considera que o problema dos transportes seja novo, “sempre foi assim” e nem o período de operação do ferry afectou as vendas de automóveis usados e semi-novos.

A madeira é uma das zonas do país com “melhores preços” para viaturas usadas, sobretudo devido às empresas de aluguer que têm de renovar as frotas com regularidade. Por isso, há empresas madeirenses a vender para o continente.

“O ferry tem de ser visto como uma via-rápida, é bom para trazer e levar”, explica”.

O Mercado de Usados vai funcionar, a partir de amanhã, entre as 10h00 e as 22h30, no Madeira Tecnopolo.