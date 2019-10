Meio milhão de euros para instalar 19 elevadores novos no Bairro da Nazaré

A empresa pública ‘Investimentos Habitacionais da Madeira’ já assinou os contratos para a instalação de 19 elevadores novos no Bairro da Nazaré até ao final do ano. É um investimento global de 556 mil euros, na sequência de concurso público lançado no Verão passado e que foi justificado com o facto dos elevadores existentes, “além de muito degradados, terem atingido o seu limite de utilização, estando desactualizados, à luz das actuais tecnologias e regulamentos”.

A empresa Masel Otis ficou com o contrato para a substituição dos ascensores dos blocos 153, 155, 160, 162, 164, 166 e 168 da Rua Estados Unidos da América. A sociedade ‘Pinto & Cruz, SA’ foi contratada para a instalação de seis ascensores, designadamente nos blocos 36, 38, 40, 42 e 46 da Rua da Venezuela e bloco 76 na Rua do Brasil. Por fim, a ‘Liftech SA’ vai instalar de 6 elevadores nos blocos 2, 4, 6, 10 e 12 da Rua da Venezuela e bloco 19 da Rua do Brasil.