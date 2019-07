Martinha Rebolo divulga morte do pequeno Paulo Renato

Martinha Rebolo, a tia do menino que lutava contra um cancro em fase avançada, divulgou há pouco nas redes sociais a morte da criança. “O meu anjo, o meu guerreiro partiu, já está no céu”. A notícia gerou automaticamente uma onda se solidariedade para com a família.

O menino de nove anos que concretizou no início de Julho o sonho de estar com Cristiano Ronaldo não terá resistido e terá acabado por sucumbir ao linfoma que estava já disseminado nos pulmões.

A família tinha lançado uma campanha pública com um pedido de ajuda para reunir 90.000 euros para levar o Renato à Alemanha para realizar um tratamento experimental, com o objectivo de lhe prolongar a vida. Não terá chegado a tempo.

À família e aos amigos, o DIÁRIO endereça as mais sentidas condolências.