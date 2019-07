Marco Abreu e André Pinheiro vão ser ordenados padres na Sé do Funchal no dia 27 deste mês

Neste momento são diáconos e serão ordenados sacerdotes no dia 27. A ordenação acontecerá na Sé do Funchal e será presidida pelo bispo Nuno Brás, numa cerimónia marcada para as 10 horas.

No portal da Diocese do Funchal a instituição revela o percurso pessoal dos dois diáconos.

“André João Freitas Pinheiro - Recebeu o Baptismo na Paróquia de Santa Maria Maior, frequentou a catequese na paróquia de Santo António do Funchal, onde fez a Primeira comunhão e o Sacramento da confirmação.”

“Após ter feito um ano de enfermagem, na escola superior de enfermagem de S. José de Clunny, entrou para o Seminário diocesano do Funchal, onde logo foi para o Seminário Patriarcal de S. José de Caparide, no patriarcado de Lisboa, a 10 de Setembro de 2012 para frequentar o ano Propedêutico. Nesse Seminário fez também o primeiro e segundo ano de teologia.”

A missa nova de André Pinheiro será em Santo António, no domingo, dia 28, pelas 16 horas.

“Marco Augusto Barros de Abreu - Recebeu o Baptismo na Paróquia do Curral das Freiras, onde sempre viveu e depois de 10 anos de catequese foi crismado.”

“Entrou para o Seminário Diocesano do Funchal a 19 de Setembro de 2008, para o 9º ano de escolaridade. Em setembro de 2012, já concluído o 12º ano na Escola da Apel, inicia uma nova etapa no Seminário de São José em Lisboa fazendo ano Propedêutico (um ano mais centrado na formação humana e cristã) e os dois anos do curso de teologia mais centrados na filosofia, já na Universidade.”

A missa nova de Marco Abreu será um pouco mais tarde, no dia 4 de Agosto, pelas 16 horas, na igreja paroquial do Curral das Freiras.