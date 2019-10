Marcelo Rebelo de Sousa atribui Ordem do Infante D.Henrique a Tranquada Gomes

Tranquada Gomes acabou de ser recebido pelo Presidente da República, em Lisboa, para a apresentação de cumprimentos de despedida da Presidência da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM). Nessa cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o ainda Presidente do órgão máximo da Região com a Grã Cruz da Ordem do Henrique.

Tranquada Gomes foi eleito para a ALM a 20 de Abril de 2015, com 39 votos a favor, 5 contra e três em branco, cargo que abandonará esta terça-feira, na sequência da tomada de posse da nova Assembleia Regional para a XII Legislatura. Tranquada Gomes pediu a suspensão do seu mandato no Parlamento.

Recorde-se que José Lino Tranquada Gomes era deputado na Assembleia Legislativa da Madeira desde 1988.

Esta terça-feira, Tranquada Gomes será recebido, também pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Amanhã, se a votação da Assembleia Legislativa da Madeira for a seu favor, José Manuel Rodrigues, indicado pelo PSD e pelo CDS, deverá tomar posse como próximo Presidente da ALM.

A Grã-Cruz Infante D. Henriques distingue a prestação de serviços relevantes a Portugal, no país ou no estrangeiro, ou serviços na expansão da cultura portuguesa, da sua História e dos seus valores. Esta ordem honorífica portuguesa foi instituída a 2 de junho de 1960, aquando do V Centenário da morte do Infante D. Henrique. Foi reformulada e alargada em 1962.

Outras comendas

Os três anteriores Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, Emanuel Rodrigues, Nélio Mendonça e Miguel Mendonça, também foram condecorados, após o final dos seus mandatos.

Emanuel Rodrigues, o primeiro presidente da ALM, entre 1976 e 1984, foi condecorado a 28 de Junho de 2001, com a Grã-Cruz do Infante D. Henrique, outorgada pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio.

Nélio Mendonça, Presidente da ALM entre 1984 e 1994, também foi condecorado com a Grã-Cruz do Infante D. Henrique, a 9 de Junho de 1999, atribuída por Jorge Sampaio.

Miguel Mendonça, eleito presidente da ALM, pela primeira vez, em 1994, também foi distinguido com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, a 21 de Dezembro de 2015, atribuída por Cavaco Silva.

Nessa cerimónia, o antigo Presidente da República também condecorou Alberto João Jardim com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo e o ex-secretário de Estado do Turismo Bernardo Trindade, distinguido com a Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.