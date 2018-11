Mais postos no mar e actividades em terra

O mar vai ganhar dois novos postos de fogo este ano e o Porto Santo mais um, junto ao cais, no encerramento de um ano de comemorações dos 600 anos centrados nesta ilha. Quanto aos postos do Funchal, descem da terra para a linha de água, serão montados em plataformas e juntam-se aos outros três dos navios de cruzeiro que habitualmente já contribuem para a festa. Ao todo são 38 pontos de fogo-de-artifício que que vão oferecer oito minutos de luz e cor nos céus, um espectáculo montado novamente pela Macedos Pirotecnia, que venceu o concurso público. Este ano foram investidos 1,3 milhões de euros com IVA neste ponto alto das festas de Natal e de Fim de Ano. No total o cartaz custa este ano 3,7 milhões de euros, mais 10% do que o valor do ano passado, destacou a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

A festa foi montada em quatro pilares, sendo um deles o espectáculo pirotécnico. As iluminações de Natal, a animação de rua e a valorização das experiências para os turistas são os outros três.

As luzes de Natal vão acender-se no dia 1 às 18 horas, dando inicio oficialmente a um programa que se estende até ao dia 6 de Janeiro com o Cantar dos Reis. Além de novos motivos e de motivos inspirados nos 600 anos, há zonas em que as luzes proporcionam um espectáculo mais completo com som incluído, uma novidade para conferir na Rua Fernão de Ornelas, na Rua Câmara Pestana e junto à Sé.

A animação sai reforçada este ano com mais de 250 horas de programa, as 18 bandas filarmónicas (mais três do que no ano passado) envolvidas vão proporcionar 43 actuações e os 23 grupos de folclore 52. Há ainda a somar nestas contas os 39 espectáculos proporcionados por outros grupos, música que vai da tradicional á contemporânea, passando pelo jazz e pela música do mundo. Falando ainda de música, a destacar na primeira madrugada ao ano de 2019 a actuação dos Abba Platinium, grupo convidado que vai actuar na Praça do Povo depois do espectáculo de fogo-de-artifício.

Este ano a Secretaria apostou também num programa para os mais novos e para os turistas ligado à etnografia. Para os primeiros o Jardim Municipal vai oferecer um conjunto de actividades centradas nos usos e costumes alusivos ao Natal, como jogos e quadros vivos, juntando a sensibilização para este património à diversão. No Espaço Infoarte o Governo Regional vai proporcionar oficinas de Natal de gastronomia e artesanato, proporcionando a quem visita o Funchal nesta altura um contacto mais próximo e duradouro.

Para as crianças, além da componente etnográfica, há ainda outras actividades que vão envolver as escolas e sobretudo para a família ao fim-de-semana, como música e teatro.

Este ano estão envolvidos no cartaz cerca de 2.980 pessoas. O levantamento realizado pela Secretaria no dia 15 de Novembro aponta para uma ocupação hoteleira de 61% no Natal e 87% no fim-de-ano. Paula Cabaço revelou que a informação será actualizada em Dezembro.

Paula Cabaço garantiu que as coisas decorreram este ano dentro da normalidade. Apesar do contratempo com o concurso para a iluminação, que foi contestado, a secretária revela que o arranque dos trabalhos foi no mesmo dia do ano passado.