Mais de 20% dos finalistas da Francisco Franco com média de 17 ou mais valores

149 alunos dos 680 que este ano deixam a Escola Secundária Francisco Franco serão reconhecidos publicamente pelas suas boas notas, na cerimónia de entrega dos diplomas aos finalistas que integram o quadro de mérito da escola no corrente ano lectivo. A sessão está agendada para amanhã às 10 horas no ginásio central, com a presença do secretário regional de Educação. O momento servirá também para entregar uma distinção aos alunos que se distinguiram por não faltar às aulas e a um aluno pela “exemplar participação activa e envolvência cívica na escola e na comunidade”.

No ano lectivo de 2018/2019 dois alunos terminaram o 12.º ano com médias de 20 valores e outros 80 com média igual ou superior a 18 valores. Todos serão contemplados com diplomas de Excelência. Há ainda 67 estudantes a receber um Diploma de Honra, que distingue alunos com média final compreendida entre os 17 e os 17,9 valores.

Porque a assiduidade é também valorizada nesta escola, 72 alunos serão igualmente distinguidos na cerimónia por nunca terem faltado, 15 deles, revela a instituição de ensino, ao longo dos três anos do ensino secundário não deram uma única falta.

Na ocasião solene será ainda premiado um estudante finalista pela “exemplar participação activa e envolvência cívica na escola e na comunidade”.

A Escola Secundária teve ano lectivo 2558 alunos nas suas salas.