Mais de 100 crianças “abraçaram” ATL da Segurança Social este Verão no Porto Santo

Uma das formas para distrair as crianças no período das feias das aulas, são as actividades tempos livres chamadas ATL.

Estas iniciativas que são desenvolvidas por vários clubes ou instituições, mostram-se boas não só para as crianças, mas também para os, país, pois muitos deles trabalham no perdido de ferias dos filhos, e dão sempre muito ajuda no dia a dia.

O DIÁRIO falou coma responsável pelo ATL do Instituto da Segurança Social da Madeira, Ana Luisa Santos que disse, “decorreu tudo muito bem, tivemos um total de 100 crianças, durante dois meses e meio”.

As crianças que aderiram ao ATL foram de idades compreendidas entre os seis e os 13 anos idade, “e as actividades decorreram, “no complexo desportivo de ténis da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, mas também na escola do campo de Baixo”.

No que concerne às actividades e iniciativas que este ATL desenvolveu, Ana Luisa Santos salientou que “desenvolvemos acções de sensibilização da ciência, dos direitos da criança, ao nível da prevenção do cancro”.

“Realizamos igualmente actividades lúdicas como andar a cavalo, ténis, golf, andar de bicicleta”. As crianças que estiveram neste ATOL da Segurança Social, também tivera, aulas temáticas, “tivemos aulas de geografia, mas também de educação”.

Ana Luísa Santos disse que as crianças “adoraram e colaboraram muito bem, foram, portanto, actividades muito dinâmicas, sendo que cada actividade durava sempre um dia inteiro e quanto à adesão foi simplesmente enorme”.

“Este tipo de iniciativas são “uma mais-valia e eu quando cheguei há seis anos aqui não existia nada disto e achei que era uma lacuna que existia na ilha e fora este ATL existem dois mais virados para o desporto desenvolvidos pelo CNPS e pelo professor André Silva e aqui pretende-se formar cidadãos responsáveis e com uma cidadania responsável e também colaborativa”, referiu.

Para terminar estes dois meses e meio de actividades do ATL da Segurança Social realizar-se-á uma festa de encerramento este sábado, dia 31 de Agosto, pelas 20h30, no Centro Cultural e de Congressos, com vasto programa, em que as crianças vão ter um papel fulcral nos vários espectáculos a apresentar ao público, que deverá encher o auditório.