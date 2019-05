Mafalda Teixeira leva ao Fórum Madeira o projecto ‘Funny Cook’

O Fórum Madeira prepara-se para encerrar um mês de actividades totalmente dedicado aos mais novos.

Durante quatro dias, a actriz e conhecida cara do público, Mafalda Teixeira, desloca-se até àquele espaço para a apresentação do ‘Funny Cook’. Um projecto que nasce em 2017 com o objectivo de alertar as famílias portuguesas para a obesidade Infantil, e ganha vida em diversas acções de showcooking, em que a missão é apenas uma: ensinar os mais novos a preparar snacks saudáveis, sem adição de açúcar, dando primazia aos produtos naturais, como a fruta, frutos secos e legumes.

De forma divertida e pedagógica, os mais novos aprendem a fazer escolhas saudáveis e a transformar o seu prato à medida da sua criatividade e gosto.

Sendo assim, nos dias 30 e 31 de Maio, às 16 horas, e nos dias 1 e 2 de Junho, às 11 horas, a cozinha de Mafalda Teixeira instala-se na Praça Central do Fórum Madeira e desafia os mais novos a conhecer mais de 60 receitas, disponíveis no livro ‘Funny Cook’, e a pôr as mãos na massa, aprendendo a colocar algumas delas em prática.

As inscrições são grátis e podem ser realizadas no balcão de informações ou para o e-mail: [email protected]