Madeirense suspeito de abusos fica proibido de contactar menores e obrigado a ir à PSP

O madeirense de 41 anos que foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita da prática do crime de pornografia e de abuso sexual de menores vai aguardar os próximos passos do processo em liberdade mas com obrigação de se apresentar todos os dias à PSP e proibido de contactar por qualquer meio com crianças e jovens com menos de 18 anos. Fica também proibido de comprar ou utilizar equipamentos informáticos, de aceder à Internet e terá de se sujeitar a tratamento psiquiátrico.

Estas medidas de coacção foram decretadas esta manhã pela juíza Susana Mão de Ferro, do Juízo de Instrução do Funchal. Segundo o DIÁRIO apurou junto da Comarca da Madeira, o primeiro interrogatório judicial teve início às 11h30 e terminou às 13h45, com o arguido a ser indiciado por dois crimes de abuso sexual de crianças na forma consumada, um crime de abuso de crianças na forma tentada e quatro crimes de pornografia e menores na forma consumada.

A investigação da PJ, que teve origem em Aveiro, levou à sinalização de uma situação de pornografia de menores, através da Internet e à realização de uma busca domiciliária na casa do suspeito, no Funchal. Foram apreendidos centenas de ficheiros multimédia (imagem e vídeo) em que são retratados ou intervenientes menores do género feminino, em imagens consideradas pornográficas. Este material, para além de visar a utilização individual pelo suspeito, destinava-se também à partilha na Internet e terá sido obtido através do Facebook, com recurso a perfis fictícios, representando jovens utilizadores de idade semelhante às das vítimas, para assim as seduzir e convencer a enviarem-lhe fotografias e vídeos daquela natureza.