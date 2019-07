Madeira recebe a maior competição nacional de aplicações criadas por jovens para mudar o mundo

É já amanhã (dia 9 de Julho) que a Madeira irá receber, pela segunda vez consecutiva, a maior competição nacional pela melhor aplicação criada por jovens para resolver problemas sociais.

Para João Baracho, director executivo do CDI, isto “que demonstra a importância e relevância que este programa tem a nível nacional, no sentido em que promove e ajuda a desenvolver a capacidade criativa dos nossos jovens, utilizando a tecnologia como um meio para resolver problemas e causas sociais”.

No quarto e último Encontro Regional da 5.ª Edição do ‘Apps for Good’, que decorrerá na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, 10 equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos vão participar e demonstrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, apresentando as suas ideias (’apps’) que solucionam problemas reais.

O encontro contará com a presença do director regional de Educação, Marco Gomes, e com um júri constituído por representantes dos apoiantes e parceiros do programa, como: José Augusto Martins (Direcção Regional da Educação da Madeira), Eduardo Marques e Leonel Nóbrega (Universidade da Madeira), João Pereira (ANPRI), Emanuel Oliveira (Escola Ângelo Augusto da Silva) e Francisco Viana, em representação da Galp, um dos principais parceiros do programa.

As 10 equipas de alunos que participam neste encontro irão fazer uma apresentação de três minutos para o júri e vão apresentar-se a público num ‘marketplace’ e, no final, o júri irá escolher a melhor solução tecnológica que estará no evento final, a decorrer no dia 13 de Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

São as 150 equipas de alunos que vão participar nos quatro Encontros Regionais – Açores, Valongo, Oeiras e Madeira – e apenas 22 equipas serão escolhidas para a final.