A 3.ª edição do ‘Madeira Startup Retreat’ está de regresso ao Colégio dos Jesuítas, de 13 de Janeiro a 21 de Fevereiro de 2020 e receberá, já esta semana, 11 startups internacionais que actuam na área do turismo e lazer.

Com efeito, neste programa de aceleração internacional desenvolvido pela Startup Madeira e pelo Turismo de Portugal, em parceria com a NOVA SBE, são esperados 33 empreendedores de 13 nacionalidades, que durante seis semanas vão explorar, partilhar e potenciar seus negócios na ilha da Madeira.

Esta 3.ª edição arranca com a recepção de 44 inscrições e com um número recorde de 28 países envolvidos. Após uma análise detalhada o júri seleccionou 11 startups: Local Cave (Brasil); Localie (Holanda); Oveit (Roménia); Pelagic Dive Travel (Austrália); Qwixi (Letónia); Sally Road Trips (Reino Unido); SnowPass (Portugal); SpotAR (Alemanha); Tell The Hotel (Suíça); Wanda Maps (EUA); YouTravel.me (Rússia). Como suplentes, foram indicadas a RipATrip (Portugal); Siliconbali (Portugal); Simbound Game (Roménia); Youcheck.in (Brasil).

O programa está estruturado por temáticas. Ao longo da agenda, os participantes poderão contar com oito workshops, sessões de mentoria, palestras, um sprint e um demo-day. Felipe Ávila da Costa (Infraspeak), Gil Belford (Fever & Lisboa Secreta), Marcelino Moreno (Talkdesk), Patrícia Soares da Costa (Marquinista) e Tiago Baleizão (Sandoz) são alguns dos 15 mentores convidados pela NOVA SBE, neste evento cuja língua oficial é o inglês.

“Esta terceira edição é a confirmação de que a Madeira tem uma localização ideal, como laboratório vivo, para testes nas áreas do turismo e lazer. O sector do turismo é uma das principais alavancas da Economia da Região, tem peso económico, representa 26% do PIB regional e grande parte da riqueza produzida advém das actividades associadas a esta área. No entanto, por ser um sector muito competitivo, é necessário inovar e por isso o Governo Regional estará sempre disposto a apoiar este tipo de iniciativas realizadas pela Startup Madeira, aproveitando os recursos turísticos para internacionalizar a economia, tornando-a mais competitiva”, realça Rui Barreto, secretário regional de Economia da Madeira.

De referir que, além de trabalharem nos seus produtos e serviços, estes empreendedores terão oportunidades para explorar a Madeira e beneficiar dos momentos lúdicos e de lazer. De forma a agregar a comunidade local, os empreendedores serão ainda acompanhados por cinco ‘local hosts’ madeirenses, criando diariamente a ligação entre a startup e a cultura regional.

Resta dizer que a 3.ª edição do ‘Madeira Startup Retreat’ poderá ser acompanhada no site oficial do evento e nas redes sociais oficiais.

Desde a 1ª edição, que aconteceu em 2018, este programa já reuniu na Região um total de 29 startups internacionais, 40 mentores, 93 empreendedores, representando mais de 15 nacionalidades.