Madeira festeja novo ano com espectáculo pirotécnico de 8 minutos que custa 1 milhão

Conforme havia avançado o DIÁRIO em Novembro último, o espectáculo de pirotecnia que festeja a chegada do novo ano na Madeira custa cerca de um milhão de euros, tem a duração de oito minutos e inclui 38 postos de lançamento de fogo em terra e no mar.

“Tal como em outros anos, o espectáculo durará oito minutos e terá uma apoteose de 25 segundos, como manda a tradição da Madeira”, confirmou à Lusa Carlos Macedo, da Macedo’s Pirotecnia, empresa mais uma vez responsável pelo fogo de artificio.

O espectáculo deste ano tem o tema ‘Madeira em Festa’ e “é inspirado nas tradições madeirenses do Natal e final de ano”, tendo sido “desenvolvido de raiz e em exclusivo” para a ocasião.

Segundo Carlos Macedo, existirão “21 quadros pirotécnicos, com cores, tipologias e sons próprios”.

As cores escolhidas para o espectáculo deste ano passam “pelos laranjas, púrpuras, dourados, prateados, magenta e as cores básicas”.

Para que os oito minutos de fogo de artifício aconteçam, explicou Carlos Macedo, foram transportadas “520 toneladas de material para a Madeira”, numa operação que já se iniciou em 9 de Dezembro.

Serão utilizados 8.317 quilos de pólvora para um total de 24 toneladas de fogo, que será disparado às 00:00 de 1 de Janeiro.

Para que os disparos aconteçam, a empresa divide a operação de montagem em fases.

“Entre 14 e 23 de Dezembro vamos organizando tudo, para depois recomeçar em 26 com as ligações eléctricas e colocar tudo no terreno em 29”, explicou.

“Colocar no terreno” implica montar dois postos de fogo na ilha do Porto Santo, cinco postos em batelões ancorados na baía do Funchal e os restantes 31 postos de fogo no ‘anfiteatro’ que configura a cidade do Funchal.