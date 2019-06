Madeira em Números nesta sexta-feira, 14 de Junho

59

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira registou, na semana compreendida entre os dias 7 e 13 de Junho, 59 acidentes de viação, que provocaram 31 feridos ligeiros, dois feridos graves e um morto

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, esteve presente, nas comemorações do 82.º aniversário do Clube Futebol Carvalheiro, onde manifestou a intenção do Governo Regional em continuar a apoiar esta instituição nos próximos anos.

A Câmara Municipal do Funchal assinalou esta sexta-feira a abertura da época balnear, hasteando a Bandeira Azul e a Bandeira Praia Acessível no complexo do Lido, após um investimento de 150 mil euros nas quatros áreas sob a sua gestão.

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos da Torre, em Câmara de Lobos, comemorou 25.º aniversário, numa cerimónia que contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O Governo Regional decidiu vender o terreno onde está construído do Hotel Torre Praia, no Porto Santo. A venda do prédio será por 577,5 mil euros e cabe ao vice-presidente Pedro Calado representar a Região no negócio coma empresa que integra o Grupo Sousa.