Madeira em números nesta quinta-feira, 6 de Junho

500 mil euros

Meio milhão de euros é quanto a Secretaria Regional do Turismo e Cultura investiu este ano no Festival do Atlântico. Evento decorre entre os dias 3 e 30 de Junho, com quatro espectáculos piromusicais nos dias 8, 15, 22 e 29 no Cais do Funchal, a partir das 22h30.

3,4% de aumento de passageiros

Tráfego aéreo de passageiros aumentou 3,4%, no primeiro trimestre face ao mesmo período de 2018, na Madeira.

7.300 novos passes

Segundo o líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, o acesso aos transportes públicos nunca foi tão fácil como hoje, enumerando os cerca de 7.300 novos passes atribuídos no espaço de um mês, que aumentou o número de passageiros relativamente ao ano anterior.

41 anos

A Polícia Judiciária anunciou que identificou e deteve um homem, com 41 anos, residente no Funchal, pela prática do crime de pornografia de menores agravado.

29 milhões de anos

O edifício vulcânico das Ilhas Selvagens será classificado como Monumento Natural pelo facto de ser um edifício vulcânico com mais de 29 milhões de anos e que permite, numa área pequena, estudar fenómenos biológicos e geológicos desde o topo da ilha até o fundo do oceano.