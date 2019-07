“Madeira é a única região do país com consolidação das contas públicas”, refere Albuquerque

O presidente do Governo Regional destacou hoje o facto de a Madeira ser “a única região do país que está a fazer uma consolidação das contas públicas, com resultados positivos há seis anos”, salientando a redução da dívida regional que tem permitido “libertar recursos para as famílias e as empresas madeirenses.

No discurso realizado esta manhã, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública, por ocasião da cerimónia de pagamentos do IDE a 83 projectos, Miguel Albuquerque frisou a redução da dívida, desde que chegou ao governo, na ordem dos 1.5 milhões de euros, que permitiu “dinamizar a economia regional”.

Destacou ainda uma nota do Banco de Portugal publicada hoje, sobre a relação entre a dívida pública e o PIB, salientando que, ao contráro do que se passa no país, onde “não há maneira de diminuir a dívida pública”, fazendo com que o país esteja a “marcar passo há 20 anos”, na Madeira, “primeira vez, desde há muitos anos, a dívida pública está nos 99.7%” (no país ronda os 120%), graças à “consolidação das contas públicas que nos permite continuar uma política de crescimento económico, permitido baixar o desemprego para 7%, o número mais baixo desde há 100 meses”.

Nesta cerimónia que serviu para apoiar financeiramente 83 projectos empresariais, Miguel Albuquerque destacou o “saldo extraordinário em termos de constituição de empresas”, em 2018, na ordem das 1.075 empresas, sendo o melhor resultados desde há 14 anos.

Aos jovens empresários, referiu a existência de um novo incentivo financeiro, na ordem dos quatro milhões de euros e destacou os projectos para o próximo ano que passam pela redução do IRC nas Pequenas e Médias Empresas (de 13 para 12%), assim como a redução fiscal no regime geral do IRC.