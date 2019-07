Madeira cria comissão regional de combate ao desperdício alimentar

O Conselho de Governo da Madeira decidiu criar uma comissão regional de combate ao desperdício alimentar, que vai funcionar na dependência da vice-presidência, segundo uma resolução publicada hoje no Jornal Oficial da Região.

De acordo com o documento, esta comissão ficará sob alçada “da vice-presidência do Governo Regional, enquanto departamento do Governo Regional da Madeira responsável pela coordenação de políticas públicas”, e terá como principais objectivos “proceder ao diagnóstico, avaliação e monitorização sobre o desperdício alimentar a nível regional”, bem como “identificar as boas práticas existentes a nível regional, nacional e internacional no âmbito do combate ao desperdício alimentar”.

Vai competir a esta comissão criar “a estratégia regional de combate ao desperdício alimentar e um plano de acção regional”.

Entre as diversas entidades que irão fazer parte desta comissão, esta será liderada pela Autoridade Regional das Actividades Económicas.

“O Governo Regional almeja ir mais além no combate a esta problemática atendendo às especificidades próprias da Região Autónoma da Madeira tendo por prioridades, na prevenção do desperdício alimentar, implementar iniciativas que produzam efeitos na fonte com objectivos de promover o limite na produção de excedentes dos géneros alimentícios em cada fase da cadeia de abastecimento alimentar (produção, transformação, distribuição e consumo) e de, nas inevitáveis situações de excedentes alimentares, utilizar os recursos alimentares comestíveis, através da redistribuição para consumo humano”, afirma o executivo social-democrata liderado por Miguel Albuquerque.