Madeira com muita nebulosidade esta terça-feira

A previsão do estado do tempo para esta terça-feira, 3 de Setembro de 2019, no arquipélago da Madeira é de períodos de céu muito nublado, em especial nas vertentes norte e terras altas, e até ao final da manhã.

O vento soprará fraco a moderado (até 25 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha, em especial até final da manhã.

Na zona do Funchal o mesmo cenário de períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e vento igualmente fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, a costa Norte terá ondas de nordeste com 1 a 2 metros e a costa Sul apresentará ondas de sueste com 1 metro. A temperatura da água do mar será de uns amenos 22 a 23ºC.