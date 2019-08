Machico recebe Filarmónica Liberdade Lajense

A Câmara Municipal de Machico recebe no próximo dia 2 de Agosto, no Salão Nobre da Autarquia, o presidente da Câmara Municipal da Lajes do Pico (Açores), Roberto da Silva, que se faz acompanhar pela Filarmónica Liberdade Lajense.

Para acolher esta comitiva estará o Presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e a Vereadora com o pelouro da cultura, Mónica Vieira.

Esta recepção enquadra-se no âmbito da geminação que existe entre estes dois municípios e que visa fomentar a confiança mútua, a amizade e compreensão reforçando laços históricos e culturais.

A Filarmónica Liberdade Lajense desloca-se a Machico por convite do Município e irá actuar já esta sexta-feira, dia 2 de Agosto, pelas 20 horas, na 34.ª Semana Gastronómica de Machico.