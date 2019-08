Machico mantém 30ºC de máxima em dia de aviso amarelo para calor

Hoje o tempo quente será combinado com chuva que começa fraca ou em forma de chuvisco pouco frequentes, aumentando depois de intensidade e frequência a partir do final da tarde. O vento será fraco, soprando temporariamente moderado de Sul nas zonas montanhosas, chegando novamente a temperatura máxima aos 30ºC em Machico.

O aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para persistência de valores elevados da temperatura máxima na costa Sul, Norte e Porto Santo, inicialmente emitido até ao final do dia de hoje, foi estendido até às 18 horas de domingo.

No Funchal é possível que caia chuva ou chuviscos também, num dia de Verão marcado por nuvens, mais presentes a partir do final da tarde. O vento será fraco. A temperatura máxima chega aos 29ºC, o mesmo no Porto Santo, no Lugar de Baixo, no Porto Moniz, em São Vicente e em Santa Cruz.

Em Câmara de Lobos, na Ponta do Pargo e no Caniçal os termómetros devem chegar aos 28ºC na parte mais quente do dia. Santana vai registar 27ºC.

Apesar do tempo quente, o risco de incêndio no arquipélago é moderado, sendo elevado apenas em algumas zonas do concelho de Santa Cruz e de Machico. Já o índice ultravioleta alerta para alguns cuidados. É de 8 na ilha da Madeira e de 10 na do Porto Santo.

O mar continua com temperatura entre os 21/23ºC, nesta sexta-feira com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros a partir da tarde na costa Norte; e de Sudoeste inferiores a 1 metro na costa Sul.