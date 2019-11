Lobo Marinho recebe conferência ‘Empresa Sustentável, o Horizonte 2030’

Na próxima sexta-feira, dia 22 de Novembro, o GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, em parceria com o Grupo Sousa, organizam a conferência ‘Empresa Sustentável, o Horizonte 2030’. A iniciativa irá decorrer entre as 10h45 e as 12h30, no Porto do Funchal, a bordo do navio Lobo-Marinho.

Além da partilha de boas práticas de Responsabilidade Social Corporativa desenvolvidas por empresas que operam na Região Autónoma da Madeira, o momento constituirá o ponto de partida para a criação de um ‘Cluster Regional’, com o objectivo de estimular eventuais parcerias e projectos em rede que permitam às empresas associadas partilhar experiências e aprofundar a cooperação mútua, conforme desafio da Agenda 2030 das Nações Unidas.

A abertura do evento será presidida pela secretária Regional da Inclusão e Cidadania, Augusta Aguiar, ao passo que o encerramento estará a cargo do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Sobre o GRACE

O GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial - é uma associação empresarial de utilidade publica, sem fins lucrativos, que actua nas áreas da Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade. Integra a rede europeia do CSR Europe, líder em sustentabilidade e responsabilidade corporativa, apoiando sectores da indústria e empresas a nível global, na transformação e busca de soluções práticas para o crescimento sustentável.