Livros, entradas nos museus e degustação de produtos regionais na Expomadeira

Nesta quarta-feira, dia 10 de Julho, há muito para ver no Stand do Governo Regional na Expomadeira, numa animação que, entre as 18 e as 00 horas, promete surpreender o público.

Desde as edições Livros DRC – que estarão disponíveis no espaço, envolvendo publicações como Guias Patrimoniais, Dicionários de Falares, Roteiros do Museu e Património, Guias de Capelas, entre muitos outros – até à distribuição de merchandising alusivo às Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, haverá ainda lugar à entrega de cerca de 100 entradas gratuitas nos Museus tutelados pelo Governo Regional, concretamente a Casa-Museu Frederico de Freitas, o Museu Quinta das Cruzes, o Museu Etnográfico da Madeira, o MUDAS. Museu de Arte Contemporânea e o Universo de Memórias João Carlos Abreu.

Para reforçar a animação e no sentido de valorizar a produção regional e alguns dos elementos que nos distinguem enquanto destino turístico, estão igualmente previstos momentos de degustação, entre as 18 e as 21 horas, provas nas quais os nossos famosos Cocktails, o bolo do caco e a poncha estarão em evidência.

O referido Stand receberá a visita da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, pelas 18 horas.