Livro de Francisco Gomes apresenta entrevista biográfica de D. Teodoro Faria

O Museu Casa da Luz, no Funchal, recebe, a 7 de Novembro, o lançamento do livro de Francisco Gomes. ‘Reflexões’ apresenta uma entrevista biográfica ao Bispo emérito do Funchal, D. Teodoro faria, com prefácio do actual bispo D. Nuno Brás, e conta com diversos contributos de personalidades madeirenses da vida social, cultural e religiosa, como Alberto João Jardim, Ana Isabel Portugal, Ilse Berardo, João Carlos Abreu, João Henrique Silva, Marcelino Castro e D. Maurílio de Gouveia, Arcebispo Emérito de Évora e amigo de longa data de D. Teodoro, que concedeu à obra o seu último testemunho em vida.

‘Reflexões’ é a oitava publicação de Francisco Gomes e a terceira com a chancela da editora ‘O Liberal’ e apresenta um diálogo que aborda o percurso religioso de Dom Teodoro de Faria, assim como a sua opinião sobre alguns dos temas que têm marcado a história recente da Igreja, entre os quais a objectificação da Vida Humana, a relação entre a Fé e a Lei, o papel da Misericórdia nas sociedades contemporâneas e a importância do diálogo ecuménico para o futuro do catolicismo.

A juntar a isto, o autor reúne testemunhos de pessoas conhecidas da sociedade madeirense sobre o contributo de Dom Teodoro para a vida da diocese que liderou entre 1982 e 2007, assim como um conjunto de fotografias sobre alguns dos momentos mais marcantes do percurso eclesiástico do Bispo Emérito do Funchal.

Argumentando que hoje estamos perante uma “humanidade ferida, não só por doenças sociais como a pobreza, a exclusão, a corrupção, o nepotismo, a discriminação e outras inúmeras formas de escravidão, mas também pelo relativismo que secundariza a fundamentalidade da Ética e dos Princípios”, o livro ‘Reflexões’ procura ser um registo escrito da vida, obra e pensamento de uma das figuras mais marcantes da história social e religiosa da Região Autónoma da Madeira.

Privilegiando sempre o discurso directo do sujeito que aborda, a obra segue, nesse sentido, uma linha comum a duas outras publicações de Francisco Gomes, que também focaram a vida e obra de outras figuras marcantes da sociedade madeirense, nomeadamente Um Homem das Ilhas (entrevista biográfica ao historiador José Pereira da Costa, publicada em 2008) e Magister Intemporaliter (entrevista biográfica ao fotógrafo João-Pestana, publicada em 2010).

“Neste trabalho, encontramos o testemunho de vida de Dom Teodoro de Faria, a quem, mais do que Bispo Emérito do Funchal, prefiro encarar como um Pastor, que tem legado aos muitos com os quais tem partilhado o seu caminho um testemunho sério e sincero de Amor, justamente o conceito que define o mais excelso dos sentimentos humanos”, observa Francisco Gomes na Nota do Autor, no qual também lança a obra como “um tributo a um homem cujo percurso enriqueceu, e ainda enriquece, a espiritualidade de todos aqueles que usufruíram da oportunidade de o ter como Bispo e que, hoje, beneficiam do privilégio da sua amizade.”

No prefácio, D. Nuno Brás classifica o livro como “um testemunho essencial para entender uma boa parte do que somos”, apontando, em referência a Dom Teodoro de Faria, “O Presbitério do Funchal é hoje, em grande parte, o resultado da sua acção. Presbitério variado em opções teológicas, espirituais e pastorais, mas onde o Senhor Dom Teodoro continua a ser um ponto de referência, alvo do respeito e admiração de todos”, salienta o actual líder da igreja madeirense.

De notar que o lançamento da obra contará com a presença do bispo D. Nuno Brás, assim como do bispo-emérito D. Teodoro de Faria e do bispo-emérito D. António Carrilho. Também estarão presentes o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, entre outras figuras da sociedade madeirense.

A apresentação da obra será feita pelo Cónego Toni Sousa.