Liliana Rodrigues e David Rodrigues nas ‘Conversas Improváveis’ da FNAC

Liliana Rodrigues, ex-deputada madeirense no parlamento Europeu, e David Rodrigues, Presidente da Pró-Inclusão-Associação Nacional de Docentes de Educação Especial têm encontro marcado para as 15 horas deste sábado, 8 de Junho, na FNAC do Madeira Shopping para mais uma edição de ‘Conversas Improváveis.

A entrada é livre e junta dois especialistas nas áreas da educação e da psicologias, numa conversa moderada por Beatriz Ferreira.